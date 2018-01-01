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أسر عمال "طنطا للكتان" المتوفين يطالبون وزير قطاع الأعمال بصرف مستحقاتهم

الإثنين، 01 يناير 2018 02:00 ص
أسر عمال "طنطا للكتان" المتوفين يطالبون وزير قطاع الأعمال بصرف مستحقاتهم اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام


كتب - عبد الحليم سالم
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قال جمال عثمان القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، إن مشكلة حصول عدد من العاملين المتوفين على مستحقاتهم من التعويضات ما تزال قائمة.
 
وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام تدخل لكى يتم انهاء مشكلة  قائمة منذ سنوات، وبالفعل تم الصرف للعمال، نحو 15مليون جنيه، لافتًا إلى أن عددا من العمال المتوفين لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية.
 
وناشد جمال عثمان وزير قطاع الأعمال العام التدخل لصرف مستحقات عدد من العمال المتوفيين، أسوة بمن تم الصرف لهم، مؤكدا أن قرار الصرف كان يخص كل العمال.
 
 

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جمال عثمان

عمال طنطا للكتان



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