video7 parlmany سوبر كورة photo7 cairopost
youm7
الجمعة، 28 أبريل 2017 02:04 م
video7 parlmany سوبر كورة photo7 cairopost
youm7
الجمعة، 28 أبريل 2017 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: الصراع فى اليمن يتيح فرصة لتعميق العلاقات بين أمريكا ودول الخليج

الجمعة، 28 أبريل 2017 06:39 ص
رويترز: الصراع فى اليمن يتيح فرصة لتعميق العلاقات بين أمريكا ودول الخليج جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية

واشنطن (رويترز)

حين استقبل وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، وزير الخارجية السعودى فى وزارة الدفاع (البنتاجون) الشهر الماضى، بادره بالمزاح عن تلك المرة "التى حاول الإيرانيون قتلك فيها".

كانت لإشارة ماتيس إلى محاولة أُحبطت فى عام 2011 ونفتها إيران، دلالة تنبئ بالكثير عن مدى التوافق فى وجهات النظر بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ودول الخليج بشأن ما يرون أنه التهديد الإيرانى وهو تحول يمهد الطريق على ما يبدو لمزيد من المشاركة الأمريكية فى اليمن على وجه الخصوص.

وبعد أن سعت لفترة طويلة لأن تنأى بنفسها عن الحرب الأهلية فى اليمن يبدو أن الولايات المتحدة بقيادة ترامب تتفق مع دول الخليج على نحو متزايد فى النظر إلى الصراع باعتباره تدخلا إيرانيا وإن كانت واشنطن تعطى أولوية لمعركة موازية ضد تنظيم القاعدة.

وتجرى مناقشات مفصلة داخل إدارة ترامب ستتيح المزيد من المساعدة لدول الخليج التى تقاتل جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران. يقول مسؤولون إن هذا يمكن أن يشمل توسعة نطاق معلومات المخابرات التى تقدمها واشنطن.

وفى السعودية قبل أيام قارن ماتيس دعم طهران للحوثيين بدعمها لحزب الله اللبنانى الشيعى وهو موقف تتبناه السعودية ودول الخليج التى ترى صلات بين الجماعتين.

وقال ماتيس للصحفيين فى الرياض "أينما تنظر إذا كانت هناك اضطرابات بالمنطقة تجد إيران، وترفض إيران اتهامات السعودية بأنها تقدم دعما ماليا وعسكريا للحوثيين فى الصراع باليمن.

والتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج فى تزايد بالفعل فى مجال مكافحة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الذى يتصدر أولويات واشنطن باليمن.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن الحرب الأهلية عقبة فى طريق شن حملة عسكرية مستمرة على المتشددين وأنها تمثل تهديدا لمضيق باب المندب الذى يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة.



موضوعات متعلقة..

مسؤول سعودى: مساعدات طبية وغذائية تصل إلى اليمن على ظهور الحمير

استشهاد رقيبين سعوديين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم فى اليمن

أخبار اليمن

اليمن

فرصة لتعميق العلاقات

أمريكا

دول الخليج



لا تفوتك
بالفيديو والصور.. بابا الفاتيكان يغادر مطار روما فى طريقه إلى القاهرة

بالفيديو والصور.. بابا الفاتيكان يغادر مطار روما فى طريقه إلى القاهرة

وزير التجارة: انخفاض العجز التجارى 5.5 مليار دولار بالربع الأول من 2017

وزير التجارة: انخفاض العجز التجارى 5.5 مليار دولار بالربع الأول من 2017

فيس بوك يعترف: الموقع تحول إلى ساحة معارك.. منظمات وحملات ممولة تتلاعب بالرأى العام وتنشر أخبارا مزيفة تخدم مصالحها.. والاستعانة بأشخاص لديهم مهارات لغوية ودراية بالأوضاع السياسية لبث أفكار خبيثة

فيس بوك يعترف: الموقع تحول إلى ساحة معارك.. منظمات وحملات ممولة تتلاعب بالرأى العام وتنشر أخبارا مزيفة تخدم مصالحها.. والاستعانة بأشخاص لديهم مهارات لغوية ودراية بالأوضاع السياسية لبث أفكار خبيثة

من "التفجير" إلى"خطاب السلام".. كيف أجهض الفاتيكان مخطط "داعش" لإفساد زيارة "البابا"..صحف روما وقادة الكاثوليك تصدوا لشائعات الإخوان.. فرانسيس يخرس المحرضين: سعيد بزيارة أرض المحبة وملجأ العائلة المقدسة

من "التفجير" إلى"خطاب السلام".. كيف أجهض الفاتيكان مخطط "داعش" لإفساد زيارة "البابا"..صحف روما وقادة الكاثوليك تصدوا لشائعات الإخوان.. فرانسيس يخرس المحرضين: سعيد بزيارة أرض المحبة وملجأ العائلة المقدسة

اتحاد الكرة يدعو وزير الرياضة والخطيب لحفل قرعة دورى أبطال العرب

اتحاد الكرة يدعو وزير الرياضة والخطيب لحفل قرعة دورى أبطال العرب

الساعة الآن.. تعرف على حقيقة عودة التوقيت الصيفى فى مصر

الساعة الآن.. تعرف على حقيقة عودة التوقيت الصيفى فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة