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رئيس وزراء اليمن: معظم المساعدات الإنسانية التى وصلت من الدول خليجية

الإثنين، 24 أبريل 2017 08:50 م
رئيس وزراء اليمن: معظم المساعدات الإنسانية التى وصلت من الدول خليجية رئيس وزراء اليمن بن دغر

(أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، بالجهود الإغاثية والدعم التنموى والإنسانى الذى قدمته دول مجلس التعاون الخليجى لليمن خلال الحرب.

وقال بن دغر - عشية انعقاد اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذى ينعقد الثلاثاء فى جنيف - "إن معظم المساعدات الإنسانية التى تصل اليمن مصدرها دول الخليج وفى مقدمتها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتى والكويتى والقطرى والبحريني".

وتابع رئيس وزراء اليمن - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - "لقد مثل التحالف العربى روح الجسد الواحد، فبرزت كل دولة بمشروعها التنموى والإغاثى والصحى والإنساني".

وأضاف "نحن ودول مجلس التعاون شركاء فى مرحلة حساسة من تاريخنا المعاصر، وهذه المرحلة تتطلب منا مزيدًا من التعاون المشترك لحماية شعوبنا وعمقنا الجغرافى من أى اعتداء خارجي، وما حصل فى اليمن هو حالة من حالات التدخل المطلق فى شؤوننا الداخلية عبر انقلاب ممنهج على الشرعية الدستورية من (ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية)، وعلى إثر ذلك كانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل التى جاءت بطلب من الحكومة الشرعية لصد أطماع إيران ومشروعها الطائفى فى المنطقة".



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