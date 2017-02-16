video7
youm7
photo7
youm7
Parlmany.com
youm7
cairopost
youm7
الخميس، 16 فبراير 2017 11:03 ص
video7
youm7
photo7
youm7
Parlmany.com
youm7
cairopost
youm7
الخميس، 16 فبراير 2017 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 8 نساء وطفل فى غارة جوية قرب صنعاء باليمن

الخميس، 16 فبراير 2017 08:16 ص
مصرع 8 نساء وطفل فى غارة جوية قرب صنعاء باليمن غارة جوية _ صورة أرشيفية

أ.ف.ب

أعلنت مصادر طبية مقتل ثمانى نساء وطفل فى غارة جوية استهدفت ليل الأربعاء الخميس مجلس عزاء فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وحمل المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وجزء من شمال اليمن التحالف العربى بقيادة الرياض، مسؤولية الهجوم الذى جرحت فيه عشر نساء ايضا.

وتعذر الاتصال بالناطق باسم التحالف على الفور للتعليق على هذه المعلومات.

وقالت المصادر الطبية أن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات فى العاصمة بعد الغارة التى وقعت فى بلدة شراع بمديرية ارحب على بعد أربعين كيلومترا شمال صنعاء.

وقالت هذه المصادر ووكالة "سبأ.نت" التابعة للمتمردين أن الغارة استهدفت منزل محمد النكعى الذى كان يقام فيه مجلس عزاء.

وكانت "سبأ.نت" أول من تحدث عن الغارة وأشارت فى حصيلة أولى إلى مقتل ست نساء وجرح عشر أخريات. واتهمت الطيران السعودى بشن هذه الغارة.

وبدأ النزاع الآخير فى اليمن فى 2014، وسقطت العاصمة صنعاء فى أيدى المتمردين فى سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودى على رأس تحالف عسكرى فى النزاع فى مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

وساعد هذا التدخل القوات الحكومية فى طرد المتمردين من مناطق عدة بينها مدينة عدن فى الجنوب التى تحولت إلى عاصمة مؤقتة.

وقتل منذ بدء التدخل السعودى اكثر من 7400 شخص بينهم 1400 طفل، وأصيب نحو 40 الف شخص أخر بجروح على خلفية أزمة انسانية خطيرة، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس أن تلميذين ومسؤول مدرسة قتلوا فى العاشر من فبراير فى غارة جوية للتحالف العربى فى مديرية نهم بالقرب من صنعاء.

ودعت المنظمة مجددا التحالف والمتمردين إلى "حماية الاطفال من (عواقب) المعارك بشكل أفضل".


موضوعات متعلقة..

أطباء بلا حدود تعالج 55 ألف جريح فى اليمن وتدعو لتيسير وصول المساعدات

مقتل 3 أشخاص فى اليمن فى عملية انتحارية لتنظيم داعش

الحوثيون يفرضون سقفا على الاستيراد فى اليمن.. ويعلقون شراء الدولار

مصرع مدنيين

نساء

طفل

غارة

صنعاء

أخبار اليمن



لا تفوتك
5 محافظين جدد يؤدون اليمين الدستورية مع الوزراء اليوم

5 محافظين جدد يؤدون اليمين الدستورية مع الوزراء اليوم

"التعليم" تستعد لامتحانات الثانوية بـ4 نماذج للاختبارات بنظام "بوكليت"

"التعليم" تستعد لامتحانات الثانوية بـ4 نماذج للاختبارات بنظام "بوكليت"

محمد صلاح فى اختبار أوروبى مع روما أمام فياريال الإسبانى

محمد صلاح فى اختبار أوروبى مع روما أمام فياريال الإسبانى

حمادة هلال ومحمد فؤاد يبتعدان عن الغناء فى مسلسلاتهما رمضان المقبل

حمادة هلال ومحمد فؤاد يبتعدان عن الغناء فى مسلسلاتهما رمضان المقبل

حصاد الجولة الـ18 للدورى.. تعادل الأهلى والإسماعيلى.. الإنتاج يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك.. 10 أهداف محصلة الأسبوع.. 4 مدربين حققوا النقطة الأولى مع أنديتهم.. ورحيل مختار والتعاقد مع ماكيدا فى الاتحاد

حصاد الجولة الـ18 للدورى.. تعادل الأهلى والإسماعيلى.. الإنتاج يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك.. 10 أهداف محصلة الأسبوع.. 4 مدربين حققوا النقطة الأولى مع أنديتهم.. ورحيل مختار والتعاقد مع ماكيدا فى الاتحاد

بالصور.. مافيا المحاجر يواصلون تجريف الزراعات.. يتعدون على مشروع الخطارة بالشرقية.. الأهالى يكافحون لحماية أراضيهم ومنازلهم.. يؤكدون: إفساد 60 فدانا من الأراضى الزراعية.. ومسئولو "الزراعة" يكتفون بتحرير المحاضر

بالصور.. مافيا المحاجر يواصلون تجريف الزراعات.. يتعدون على مشروع الخطارة بالشرقية.. الأهالى يكافحون لحماية أراضيهم ومنازلهم.. يؤكدون: إفساد 60 فدانا من الأراضى الزراعية.. ومسئولو "الزراعة" يكتفون بتحرير المحاضر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة