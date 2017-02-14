مقتل 3 أشخاص فى اليمن فى عملية انتحارية لتنظيم داعش

أ ف ب

أعلن مسؤول محلى أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا الثلاثاء فى عملية انتحارية بسيارة مفخخة فى محافظة البيضاء فى مدينة رداع التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون فى وسط اليمن.

وذكر موقع سايت الأمريكى الذى يرصد الحركات المتشددة أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العملية فى بيان مؤكدا أنه استهدف تجمعا للمتمردين الحوثيين فى ناد رياضى.

وتبنى التنظيم المتطرف عدة اعتداءات ضد الحوثيين ويعتبر الشيعة مرتدين.

وأضاف المسؤول المحلى أن عملية الثلاثاء التى أوقعت أيضا ثمانية جرحى استهدفت ناديا رياضيا فى مدينة رداع فى محافظة البيضاء.

وقال مسؤول أمنى أن المقاتلين الحوثيين فتحوا النار على السيارة المفخخة قبل أن تصل إلى النادى ما تسبب بانفجارها.

وأضاف أن الإنفجار الحق أضرارا أيضا بمدرسة.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران ويسيطرون على أراض واسعة منها العاصمة صنعاء.

واستغل تنظيما القاعدة فى شبه جزيرة العرب وداعش الحرب والفوضى لتعزيز مواقعهما خصوصا فى جنوب اليمن وجنوب شرقه.

ومنذ تدخل التحالف العربى بقيادة السعودية فى مارس 2015 لمساعدة السلطات اليمنية على وقف تقدم الحوثيين قتل أكثر من 7400 شخص وأصيب أكثر من 40 الفا بجروح على خلفية أزمة انسانية خطيرة.