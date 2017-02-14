video7
youm7
photo7
youm7
Parlmany.com
youm7
cairopost
youm7
الأربعاء، 15 فبراير 2017 03:14 ص
video7
youm7
photo7
youm7
Parlmany.com
youm7
cairopost
youm7
الأربعاء، 15 فبراير 2017 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 أشخاص فى اليمن فى عملية انتحارية لتنظيم داعش

الثلاثاء، 14 فبراير 2017 10:29 م
مقتل 3 أشخاص فى اليمن فى عملية انتحارية لتنظيم داعش اليمن

أ ف ب

أعلن مسؤول محلى أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا الثلاثاء فى عملية انتحارية بسيارة مفخخة فى محافظة البيضاء فى مدينة رداع التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون فى وسط اليمن.

وذكر موقع سايت الأمريكى الذى يرصد الحركات المتشددة أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العملية فى بيان مؤكدا أنه استهدف تجمعا للمتمردين الحوثيين فى ناد رياضى.

وتبنى التنظيم المتطرف عدة اعتداءات ضد الحوثيين ويعتبر الشيعة مرتدين.

وأضاف المسؤول المحلى أن عملية الثلاثاء التى أوقعت أيضا ثمانية جرحى استهدفت ناديا رياضيا فى مدينة رداع فى محافظة البيضاء.

وقال مسؤول أمنى أن المقاتلين الحوثيين فتحوا النار على السيارة المفخخة قبل أن تصل إلى النادى ما تسبب بانفجارها.

وأضاف أن الإنفجار الحق أضرارا أيضا بمدرسة.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران ويسيطرون على أراض واسعة منها العاصمة صنعاء.

واستغل تنظيما القاعدة فى شبه جزيرة العرب وداعش الحرب والفوضى لتعزيز مواقعهما خصوصا فى جنوب اليمن وجنوب شرقه.

ومنذ تدخل التحالف العربى بقيادة السعودية فى مارس 2015 لمساعدة السلطات اليمنية على وقف تقدم الحوثيين قتل أكثر من 7400 شخص وأصيب أكثر من 40 الفا بجروح على خلفية أزمة انسانية خطيرة.


موضوعات متعلقة..

الحوثيون يفرضون سقفا على الاستيراد فى اليمن.. ويعلقون شراء الدولار

قتلى وجرحى فى انفجار شاحنة مفخخة بمحافظة البيضاء وسط اليمن

تونس تؤكد مساندتها للحكومة الشرعية فى اليمن

سفير اليمن بالقاهرة: منهج الأزهر ووسطيته أحد مقومات الثقافة العربية

اليمن

داعش

الحوثيين

أخبار عربية

صنعاء



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة بداية الشهر المقبل

"القومية للأنفاق": تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة بداية الشهر المقبل

مباحث الأموال العامة لـ"كل يوم": الرئيس السيسى يتابع عملنا بشكل يومى

مباحث الأموال العامة لـ"كل يوم": الرئيس السيسى يتابع عملنا بشكل يومى

موظفون سابقون بفريق Google News يكشفون أسرار العمل داخل العملاق الإلكترونى.. ويشرحون تفاصيل أزمة الأخبار الوهمية وكيف تغلبوا عليها عقب الانتخابات الأمريكية.. وخطط الشركة لمحاربة المواقع المضروبة

موظفون سابقون بفريق Google News يكشفون أسرار العمل داخل العملاق الإلكترونى.. ويشرحون تفاصيل أزمة الأخبار الوهمية وكيف تغلبوا عليها عقب الانتخابات الأمريكية.. وخطط الشركة لمحاربة المواقع المضروبة

"الدعم النقدى" أول أزمة يواجهها على مصيلحى بعد توليه وزارة التموين.. الوزير الجديد: كلمة يراد بها خير ومحتواها باطل.. النائبة بسنت فهمى: نحتاج أسلوب آخر لبطاقات التموين.. وعمارة: العينى أفضل فى ظل التضخم

"الدعم النقدى" أول أزمة يواجهها على مصيلحى بعد توليه وزارة التموين.. الوزير الجديد: كلمة يراد بها خير ومحتواها باطل.. النائبة بسنت فهمى: نحتاج أسلوب آخر لبطاقات التموين.. وعمارة: العينى أفضل فى ظل التضخم

أيها السناجل انتبهوا.. الزواج يخفض هرمون الغضب والتوتر

أيها السناجل انتبهوا.. الزواج يخفض هرمون الغضب والتوتر

عمرو دياب يفتتح حفل عيد الحب بأغنية "الليلة" وسط صيحات الجمهور

عمرو دياب يفتتح حفل عيد الحب بأغنية "الليلة" وسط صيحات الجمهور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة