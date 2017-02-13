سفير اليمن بالقاهرة: منهج الأزهر ووسطيته أحد مقومات الثقافة العربية

كتب لؤى على

استقبل اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن الجديد بالقاهرة ، لبحث التعاون بين الأزهر ، واليمن .

وقال الطيب ، أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم التعليمي والدعوي للشعب اليمني من خلال زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب اليمن بالأزهر الشريف، وتدريب الخطباء اليمنيين وتأهيلهم على التعامل مع القضايا والتحديات المعاصرة.

من جانبه، أعرب سفير اليمن بالقاهرة ، عن شكره للإمام الأكبر على الدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف للشعب اليمني، مضيفًا أن منهج الأزهر ووسطيته واعتداله هو أحد المقومات الأساسية للثقافة العربية والركائز التي يعتمد عليها، داعيًا إلى أن يكون هناك دور أكبر للأزهر في اليمن لتحصين الشباب اليمني من الأفكار والتيارات المنحرفة.