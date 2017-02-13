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خالد صلاح
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تونس تؤكد مساندتها للحكومة الشرعية فى اليمن

الإثنين، 13 فبراير 2017 10:40 م
تونس تؤكد مساندتها للحكومة الشرعية فى اليمن الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي

(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، اليوم الاثنين، مساندة بلاده للحكومة الشرعية اليمنية، موضحًا أن موقف بلاده فى هذا الاتجاه يظل ثابتًا بهدف استعادة اليمن لأمنه واستقراره.

وشدد الجهيناوى - فى مؤتمر صحفى مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية عبد الملك عبد الجليل المخلافي، اليوم، بمقر الخارجية التونسية - على ضرورة توجه اليمنيين نحو الحل السياسى طبقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجى وقرارات مجلس الأمن.

وقال الجهيناوى إن اللقاء كان فرصة للإطلاع على آخر تطورات القضية اليمنية والدور الذى تقوم به الحكومة الشرعية لاسترجاع أمن واستقرار اليمن والمحافظة على وحدته الترابية.

واعتبر الوزير اليمنى أن الزيارة الرسمية التى يؤديها حاليا إلى تونس تؤكد فعالية السياسة الخارجية التونسية ونجاح تونس فى استعادة دورها العربى من خلال تطلعها إلى القضايا العربية ومناقشتها والسعى إلى إيجاد حل لها خاصة وأنها ترأس المجلس الوزارى لوزراء الخارجية العرب.

وعبر المخلافى عن تضامنه مع التونسيين فى مواجهة الإرهاب ، مشيرًا إلى أن تونس تخلصت من الكثير من المحاولات التى أرادت إقحامها فى دوامة الإرهاب ، معربا عن أمله فى أن تخطو اليمن فى نفس الاتجاه لتتمكن من إعادة بناء الدولة التى تم تدميرها عبر الانقلاب الميليشى الطائفي.


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