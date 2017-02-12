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الأمم المتحدة تدعو لإحياء محادثات السلام فى اليمن

الأحد، 12 فبراير 2017 08:12 م
الأمم المتحدة تدعو لإحياء محادثات السلام فى اليمن زيارة جوتيريس بالسعودية

أ ف ب

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، الأحد، إلى إحياء محادثات السلام بين الأطراف المتحاربين فى اليمن لإنهاء معاناة المدنيين.

وفشلت سبع هدنات تم التوصل إليها بين الحكومة والمتمردين بوساطة الأمم المتحدة، كما إنهارت محادثات السلام التى جرت بوساطة المنظمة الدولية مرارا.

وقال جوتيريس "تعلمون اننى كاثوليكي، والكاثوليك يؤمنون بالقيامة .. لذلك فإذا ماتت محادثات السلام فيمكنها أن تقوم مرة أخرى. ونعتقد أنه يجب أحياؤها لسبب بسيط هو وقف معاناة الشعب اليمني".

ودعت المنظمة مرارا إلى وقف اطلاق النار للسماح بوصول المساعدات إلى السكان.

وحذر مسؤول المساعدات فى الأمم المتحدة ستيفن اوبريان الشهر الماضى من أن اليمن يمكن أن يواجه مجاعة هذا العام فى حال لم يتم التحرك بشكل عاجل.

وأشاد جوتيريس الذى زار اليمن عندما كان مفوضا أعلى للاجئين فى الأمم المتحدة، بسخاء اليمنيين رغم فقرهم.

وقال إن مشاهدة اليمنيين "يعانون بهذا القدر هو أمر يفطر قلبي".

وجاءت تصريحات جوتيريس للصحفيين عقب محادثات مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

 


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