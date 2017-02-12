أخبار اليمن.. اشتباكات بمحيط مطار عدن وطيران التحالف يحلق فى سماء المدينة

كتب وكالات

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل قليل بين قوات من ألوية الحماية الرئاسية، وبين القوة التى كانت تتولى حماية مطار عدن الدولى بقيادة العقيد صالح العميرى ( أبو قحطان ) .

وأفاد مصدر محلى فى محافظة عدن جنوب اليمن للوكالة الروسية، أن القوات العسكرية اشتبكت مع قوات (ابو قحطان) الذى رفض قرارا بنقل حماية المطار إلى قوات أمنية أخرى.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادى أصدر توجيهات رئاسية بتسليم مهمة حماية المطار لقوت أمنية أخرى تتبع ألوية الحماية الرئاسية، وسحب المجاميع التى تتمركز بداخله بقيادة (أبو قحطان) ، إلا ان الأخير رفض هذه الأوامر" بحسب المصدر.