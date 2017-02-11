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الأمم المتحدة ترفض طلب الحوثيين بإقالة مبعوثها إلى اليمن

السبت، 11 فبراير 2017 08:03 ص
الأمم المتحدة ترفض طلب الحوثيين بإقالة مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة فى اليمن

نيويورك أ ش أ

رفضت الأمم المتحدة إقالة مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن دعا الحوثييون المنظمة إلى عدم تمديد مهمته.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق - فى تصريحات اوردتها قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم السبت - "نشدد على حيادة عمل جميع مبعوثينا ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد".

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى لجماعة "أنصار الله"، صالح الصماد، بعث فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، طالبه بعدم تمديد مهمة البمعوث الأممى الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بسبب ما اعتبره "فشله فى مهمته وعدم حياديته".

وقال الصماد إن "إدارة اسماعيل ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع العدوان على اليمن والرضوخ المستمر للضغوط الخارجية ما أخل بمهمته وطبيعتها"، بحسب قوله.


الأمم المتحدة

الحوثيين

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اليمن



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