7 توصيات لتحقيق الهدف لسادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.. تعرف عليها





كتبت أسماء نصار

أوصت ورشة العمل الوطنية حول الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة 2030 والتى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى فى القاهرة، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الهدف السادس للمياه بأهداف التنمية المستدامة، تضم فى عضويتها إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، خبراء المياه .

وتهدف الخطة إلى دعم وزارة التخطيط والتنمية الإدارية فى جهودها نحو تحسين محتوى المياه برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفى إعداد التقرير الطوعى الوطنى الذى تعده الدولة للاجتماع السياسى رفيع المستوى الذى تنظمه الأمم المتحدة فى يوليو 2018، وكذا دعم جهود الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى الإعداد للتقرير الإحصائى الدورى حول أهداف التنمية المستدامة، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال 7 إجراءات محددة .. تعرف عليها

1. المشاركة فى المداولات الخاصة بالمياه على المستوى الوطنى خاصة فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية 2037 والخطة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة البيئة فيما يتعلق بالمياه، والتقرير الإحصائى الدورى حول أهداف التنمية المستدامة.

2. التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية فى العمل على إدراج محور مستقل للمياه فى نسخة محدثة من رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من كل الفئات والمستويات انطلاقا من كون المياه عنصر أساسى وحاكم لاستدامة الحياة والتنمية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا فى ظل ما تعانيه موارد مصر المائية من تحديات داخليا وخارجيا.

3.مراجعة مؤشرات الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع ظروف المناطق القاحلة ذات الندرة المائية، والتي تعتمد على إعادة الاستخدام والتحلية والاضطرار لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة في المناطق النائية بالصحارى، وخصوصا فيما يتعلق بمؤشرات غايات الهدف السادس للمياه الخاصة بكفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطنى وعلى مستوى الأحواض العابرة للحدود، وندرة المياه والضغط المائى، والدعم الخارجى، والمشاركة المحلية، وإعداد تقرير بكل الملاحظات.

4.إدراج الملاحظات حول مؤشرات الهدف السادس وطرق حسابها والتى تتطلب إعادة نظر، وذلك بتقرير مصر 2018 الذى تعده وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للعرض على الاجتماع السياسى رفيع المستوى فى يوليو 2018، والمنتدى العربى للتنمية المستدامة إبريل 2018، والمجلس الوزارى العربى للمياه 2018، وذلك لأخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار على المستوى الدولى.

5.التأكد من إدراج غايات ومؤشرات الهدف السادس للمياه ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037، والخطة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى.

6.السعى لبلورة خطة استثمارية تفصيلية وطنية حول الهدف السادس للمياه ومرتبطة ببرامج زمنية وتمويلية في صورة واقعية سعيا لتحقيق الهدف السادس للمياه، وتكون ضمن خطة استثمارية لرؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المعنية.

7.مراجعة الترتيبات المؤسسية للتشاور حول إعداد تقارير الــSDGs بما فيها آلية التنسيق والتمثيل والرصد والمتابعة والمراجعة.