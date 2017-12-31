3.6 مليون جنيه إجمالى مبيعات معرض الأثاث الدمياطى الخامس

"صنع فى دمياط"...
3.6 مليون جنيه إجمالى مبيعات معرض الأثاث الدمياطى الخامسالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:00 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
دمياط - معتز الشربينى
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صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن إجمالى مبيعات معرض الأثاث الدمياطى الخامس "صنع فى دمياط" المقام بالمعرض الدائم بمدينة نصر بلغ نحو 3.611 مليون جنيه، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا طوال أيامه، وأشار بيان إلى أن المعرض حقق أمس السبت مبيعات تقدر بـ638 ألف جنيه.
وتوجه المحافظ بالشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على دعمه المتواصل لصغار الصناع من خلال سلسلة المعارض التى تم تنظيمها وفقا للبروتوكول المبرم، وذلك لفتح آفاق استثمارية جديدة لصغار الصناع لترويج منتجاتهم من الأثاث الدمياطى الشهير.
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