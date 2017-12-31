18 فبراير.. إعادة المرافعة فى دعوى تولى ماجدة محمود منصب المرأة باتحاد الكرة





كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من ماجدة محمود المرشحة السابقة فى انتخابات اتحاد الكرة، التى تطالب فيها بتعويض مادى من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة فى قضية الحصول على حقها فى توليها منصب المرأة فى المجلس الحالى، بعد قرار مجلس الدولة بعدم شرعية الانتخابات الأخيرة للجبلاية، بجلسة 18 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية، وزير الشباب والرياضة .