13 قطعة حشيش حرمت عاطل الوراق من الحرية





كتب سليم على

قررت نيابة الوراق بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، باتجار عاطل سابق اتهامه فى 4 قضايا بالمواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 13 قطعة حشيش.

بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر اه المحضر اللازم وأحاله اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى النيابة التى باشرت معه التحقيق وقررت حبسه على ذمته.