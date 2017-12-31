12 معلومة تلخص تفاصيل الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوان

12 معلومة تلخص تفاصيل الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوانالأحد، 31 ديسمبر 2017 04:23 م
حادث استهداف كنيسة مارمينا بحلوان
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل جهات التحقيق المختلفة عملها لكشف كافة تفاصيل الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بمنطقة حلوان بجنوب القاهرة، وتجرى أجهزة الأمن تحريات مكثفة لكشف عناصر الخلية المشاركة فى الإعداد لتنفيذ تلك العملية، وتلخص "اليوم السابع" تفاصيل ما حدث يوم الجمعة الماضية فى 12 معلومة.
• منفذ الهجوم الإرهابى هو إبراهيم إسماعيل 33 عاماً أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى.
• المتهم استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح آلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة وعدد من المواطنين.
• أسفر الهجوم الإرهابى عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
• وصلت قوات الأمن إلى موقع الهجوم وبدأت فى التعامل مع الإرهابى.
• تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم.
• هجم الأهالى على العنصر الإرهابى وتم السيطرة عليه ونقله للمستشفى.
• تم نقل المصابين من المواطنين إلى المستشفيات لإسعافهم.
• وصلت النيابة العامة وخبراء المعمل الجنائى إلى موقع الحادث للتحقيق وجمع الآدلة الجنائية.
• وصل مدير أمن القاهرة ومحافظ الجيزة إلى موقع الهجوم الإرهابى لتفقد الأوضاع والمتابعة عن قرب.
• وزارة الداخلية تصدر بيانا تكشف فيه تفاصيل العمليات الإرهابية.
• وزارة الداخلية تصدر بيانا آخر تكشف فيه هوية المتهم والعمليات الإرهابية التى شارك فيها.
• تنظيم "داعش" الإرهابى يعلن مسئوليته عن الحادث الإرهابى.
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