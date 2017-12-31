12 قتيلا بينهم 10 أجانب فى تحطم طائرة بكوستاريكا





سان خوسيه (أ ف ب)

تحطمت طائرة صغيرة فى كوستاريكا، الاحد، وقتل 12 شخصا كانوا يستقلونها بينهم عشرة سياح أجانب، وفق ما اعلن متحدث باسم وزارة الامن العام.

والطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت فى منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحى على المحيط الهادىء، بحسب ما افاد المتحدث كارلوس هيدالغو على حسابه على موقع فيسبوك.