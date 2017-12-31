12 قتيلا بينهم 10 أجانب فى تحطم طائرة بكوستاريكا

12 قتيلا بينهم 10 أجانب فى تحطم طائرة بكوستاريكاالأحد، 31 ديسمبر 2017 11:23 م
تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
سان خوسيه (أ ف ب)
إضافة تعليق
تحطمت طائرة صغيرة فى كوستاريكا، الاحد، وقتل 12 شخصا كانوا يستقلونها بينهم عشرة سياح أجانب، وفق ما اعلن متحدث باسم وزارة الامن العام.
والطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت فى منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحى على المحيط الهادىء، بحسب ما افاد المتحدث كارلوس هيدالغو على حسابه على موقع فيسبوك.
إضافة تعليق
مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة