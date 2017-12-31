10 نصائح من الشرطة للفتيات لتجنب التحرش بالطريق أثناء احتفلات رأس السنة

10 نصائح من الشرطة للفتيات لتجنب التحرش بالطريق أثناء احتفلات رأس السنةالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:16 م
جريمة التحرش - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يجد المتحرشون من الزحام والاحتفالات خاصة رأس السنة بيئة خصبة لممارسة جرائمهم، ووضعت الشرطة النسائية روشتة أمنية لتجنب التحرش، وهى:
1. البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.
2. على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
3. سير الفتيات فى مجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.
4. عدم السير فى الطرق المظلمة.
5. يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.
6. الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرش
7. التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.
8. الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.
9. الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.
10. إذا كانت الفتاة تستقل تاكسى بمفردها.. عليها الجلوس بالمقعد الخلفى.
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