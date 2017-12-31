10 نصائح من الشرطة للفتيات لتجنب التحرش بالطريق أثناء احتفلات رأس السنة





كتب محمود عبد الراضى

يجد المتحرشون من الزحام والاحتفالات خاصة رأس السنة بيئة خصبة لممارسة جرائمهم، ووضعت الشرطة النسائية روشتة أمنية لتجنب التحرش، وهى:

1. البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.