10 معلومات لا تعرفها عن شركة "الصالحية للاستثمار الزراعى" بالشرقية





الشرقية – إيمان مهنى

تستعد شركة الصالحية للاستثمار الزراعى، لطرح منتجاتها عبر منافذ لتسويق بمختلف مراكز ومدن الشرقية، تنفيذا لقرر المحافظ اللواء خالد سعيد، بطرح منتجاتها أمام المواطنين بأسعار تنافسية أقل من السوق، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط وتصدياً لجشع التجار وارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور عبد الرؤوف الجوهرى العضو المنتدب للشركة، لـ"اليوم السابع"، إن محافظ الشرقية، فى نوفمبر الماضى قام بزيارة للشركة خلال جولته بمدنية الصالحية وتفقدها بالاطلاع على منتجاتها وأشاد بجودتها وقرر ضرورة فتح منافذ، مضيفا أنه خلال فترة وجيزة سيتم البدء بفتح 3 منافذ فى مدينة الزقازيق.

وإليك 10 معلومات لا تعرفها عن الصالحية للاستثمار الزراعى

1- الشركة تتبع لقطاع الأعمال

2- أكبر شركة استثمار زراعى فى مصر برأس مال 12 مليارا

3- تبلغ مساحتها 23 ألف فدان مقسم لقطاعات "الزراعى، الدواجن، الألبان"

4- نتج 45 طن ألبان ومتشقاته

5- نتج 10 آلاف طبق بيض بإجمالى 100 مليون طبق سنويا

6- تزرع الفواكه بأنواعها منها "برتقال، مشمش، المانجة، الرمان، الكمثرى" على مساحة 10 آلاف فدان

7- 5 أفدنة مخصصة للإنتاج القمح، 5 آلاف أخرى للبطاطس التصدير

8- تعمل بنظام الرى المحورى وتمتلك 100 جهاز رى

9- تمتلك 15 منفذ بيع فى القاهرة و تصدر منتجاتها للخارج

10- تستعد لطرح منتجاتها بأسعار الجملة فى منافذها الجدية بالشرقية