ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس أريتريا تعزيز العلاقات الثنائية





أبوظبى (أ ش أ)

التقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، فى أبوظبى رئيس دولة أريتريا أسياس أفورقى الذى يزور البلاد حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى استعراض مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.