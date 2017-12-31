وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يعزى سامح شكرى فى ضحايا حادث حلوان

وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يعزى سامح شكرى فى ضحايا حادث حلوانالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:04 م
وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة
طرابلس (أ ش أ)
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بعث وزيرُ الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبى مُحمد سيالة، ببرقية عزاء لوزير الخارجية سامح شكرى فى ضحايا حادث كنيسة مارمينا بحلوان الذى وقع يوم الجمعة.
وعبر محمد سيالة - فى برقيته - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس اليوم الأحد، عن التعازى الحارة إلى أهالى الشهداء من المدنيين ورجال الشرطة، والتمنيات بالشفاء لمن طالته يد الغدر من الجرحى.
وجدد سيالة وقوف ليبيا حكومة وشعبًا جنبًا إلى جنب مع مصر فى تصديها لجميع أعمال الإرهاب، ونبذها لكافة أشكاله ومسمياته ومهما كانت دوافعه.
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