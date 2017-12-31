وزير النقل: ننفذ مشروعات تحديث بالسكة الحديد بتكلفة 51.5 مليار جنيه





كتب رضا حبيشى

توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى محطة سكك حديد كومو امبو بأسوان عقب متابعته لأعمال إزالة الاختناقات الملاحية، حيث تفقد أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر.

ووجه الوزير وفق بيان صحفى مسئولي السكك الحديدية بضرورة حسن التعامل مع الركاب والتقى عددا من الركاب للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة وأشاد عدد كبير من الركاب بانتظام مواعيد قيام القطارات.

وأكد وزير النقل للركاب أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم مستوى خدمة أفضل للركاب.

واستقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 87 (قطار نوم) في المسافة من كوم امبو حتى الأقصر للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التى تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات حيث صرح وزير النقل أنه يثمن دور سائقى القطارات وجميع طوائف التشغيل الذين يبذلون جهدا كبير فى تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد وزير النقل محطة الأقصر للسكك الحديدية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب والتقى بعدد منهم وأكد لهم أن التحسن فى مستوى الخدمة سيستمر موضحًا أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.