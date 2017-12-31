وزير النقل السعودى يستقل قطار الحرمين بأول رحلة من المدينة المنورة لمكة (صور)





الرياض (أ ش أ) - تصوير (رويترز)

استقل وزير النقل السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى، اليوم الأحد، قطار الحرمين السريع، فى أول رحلة لكامل المسار البالغ طوله 450 كيلو مترًا انطلاقا من محطة المدينة المنورة، وصولاً إلى محطة مكة المكرمة دون توقف، وذلك للوقوف على جاهزية المشروع قبل التشغيل التجارى للخدمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شارك فى الرحلة رئيس هيئة النقل العام، الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية الدكتور رميح بن محمد الرميح، والسفير الإسبانى لدى الرياض إيلفارو إيرانزو، والرئيس التنفيذى لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، وعدد من القيادات الوطنية السعودية العاملة فى المشروع، إضافة إلى المختصين من التحالف المكلف بتشغيل مشروع قطار الحرمين.

وأوضح وزير النقل السعودى فى تصريح صحفي، أن لهذا المشروع أهمية استراتيجية، ويحظى باهتمام عالمى كونه من أضخم مشاريع النقل العام التى تربط بين الحرمين الشريفين "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مبيناَ أنه إلى جانب الفائدة الكبرى لنقل الحجاج والمعتمرين والزوار، فإن المشروع يسهل للمواطن والمقيم تنقلهم على أرض المملكة عبر قطار الحرمين من خلال خمس محطات وبسرعة عالية على مدار العام، مضيفًا أن العالم بأسره يدرك القيمة العظيمة للمدينتين المقدستين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وما يحظيان به من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده.



نبيل العمودى وزير النقل السعودى يستقل قطار الحرمين



وزير النقل السعودى والسفير الإسبانى فى قطار الحرمين