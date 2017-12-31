وزير الكهرباء يجتمع مع رؤساء شركات التوزيع لتدعيم الشبكات على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد الدكتور شاكر ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كل شركة من الشركات الثلاث للموقف التنفيذى والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وذلك لتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء.

وتبين من العروض التقديمية انه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة ، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

جدير بالذكر أن مثل تلك اللقاءات تأتى فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.