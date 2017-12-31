وزير الداخلية مهنئا السيسى بالعام الجديد: مزيد من العزيمة لتحقيق الأمن





كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة العام الجديد.

وجاء بالتهنئة: "يسرنى مع حلول العام الميلادى الجديد أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.. نبدأ العام الجديد بمزيد من الأمل والعزيمة لتحقيق الأهداف السامية لرسالة الأمن، استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق لمصرنا الغالية، وفقكم الله يا سيادة الرئيس بقيمكم السمحة ومبادئكم الشريفة للوفاء بمسئولياتكم تجاه وطننا الغالى.. حفظ الله مصر الكنانة، ورعى رجالها وأبطالها، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

ووجه وزير الداخلية رسائل تهنئة لرئيس مجلس النواب والوزراء والمفتى وشيخ الأزهر ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورجال الشرطة.