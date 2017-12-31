وزير التنمية المحلية يزور سوهاج وقنا‎ غداً ويكرم رؤساء الوحدات المحلية





سيد الخلفاوى

يزور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، محافظتى سوهاج وقنا غداً الإثنين، يرافقه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويلتقى الشريف خلال زيارته لمحافظة سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقال الدكتور هشام الشريف، إنه سيكرم عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ونوابهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لما بذلوه من جهد فى سبيل تنفيذ المهام المكلفين بها لخدمة المواطنين بمدن وقرى المحافظة والصورة الحضارية التى ظهرت عليها المحافظة خلال الزيارة التى قام بها الوزير الأسبوع الماضى فيما يخص الاهتمام بالنظافة والبيئة والتنسيق الحضارى فى شوارع وميادين سوهاج.

وأشاد وزير التنمية المحلية بقدرة الوحدات المحلية بسوهاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنفس الإمكانيات المتاحة، وعلى كل ما بذل من جهد لتجميل الطرق ورفع الإشغالات، ومبادرة "الحياة ألوان" التى أضفت جوا من البهجة في الشارع السوهاجى، والمتمثلة فى تلوين أكشاك الكهرباء وكذلك أسوار المدارس والمصالح الحكومية فى مختلف الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف الوزير أنه سيقوم أيضاً بزيارة محافظة قنا يرافقة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للتأكد من ان مشروع تنمية الصعيد في محافظتى قنا وسوهاج وضع علي مساره الصحيح لبدء تنفيذه رسمياً من اول يناير العام الجديد خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولى وقيمته 500 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وأشار ال الى أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظات.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوزير لقنا لقاء مع رئيس جامعة جنوب الوادى ، كما سيتم عقد لقاء بحضور محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذى بالمحافظة لمناقشة برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر وخطة محو الأمية وخطة التشغيل والسكان.

كما سيتم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية بالمحافظة وتفقد مشروع تطوير عدد من المباني غير المستغلة لاستخدامها لصناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية لتشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

كما سيتم تفقد مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة نقادة ووضع حجر الأساس لانشاء تكتل صناعى للصناعات الحرفية وزيارة المنطقة الصناعية بكلاحين فقط ومشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة فقط.

وفِي سياق متصل أعلن الدكتور هشام الشريف الإعداد لمؤتمر تنمية الصعيد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2018 مشيرا إلى عقد المؤتمر فى محافظة سوهاج تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية محافظات الصعيد.