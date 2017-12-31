وزير البترول يتفقد مشروعات بوتاجاز فى سوهاج باستثمارات 355 مليون جنيه





كتب أحمد أبو حجر

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج المشروعات الجديدة التى ينفذها قطاع البترول لدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى من البوتاجاز، كما تفقد التشغيل التجريبى لمشروعى زيادة سعات تخزين البوتاجاز وخط الأنابيب الجديد لنقل البوتاجاز من منطقة أسيوط إلى منطقة سوهاج مباشرة بإجمالى تكلفة للمشروعين تقدر بنحو 355 مليون جنيه.



1

وأكد الوزير خلال جولته أن التوسع فى مشروعات البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز وخاصة فى صعيد مصر يسهم فى زيادة القدرة على المناورة وتأمين الامدادات اللازمة من البوتاجاز وتحقيق انسيابية وصولها الى محافظات جنوب الصعيد، وأن الوزارة تدعم التوسع فى مشروعات نقل المنتجات البترولية عبر شبكات خطوط الأنابيب وإحلاله محل النقل البرى لتخفيف الضغط على الطرق والمساهمة فى تقليل التكاليف وأيضاً توفير المنتجات البترولية للمواطنين فى سهولة ويسر.

وأوضح الملا أن المشروع الجديد يعكس اهتمام الدولة ممثلة فى قطاع البترول بالصعيد وسيحقق الاكتفاء الذاتى من البوتاجاز لمحافظة سوهاج من خلال توفير رصيد استراتيجى إلى جانب مصنع التعبئة، كما يوفر تأميناً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظتى قنا والأقصر، وأشاد بدور الشركات الوطنية فى تنفيذ وتشغيل المشروع " إنبى ، بتروجت ، بتروجاس وأنابيب البترول " واعتمادها على المكون المحلى بنسبة كبيرة ، مشيراً إلى حرص قطاع البترول على الإسراع بالانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء مرحلة التشغيل التجريبى مع نهاية العام وبداية عام جديد لزيادة تأمين الاحتياجات البترولية مع بدايات موسم الشتاء.



2

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أيمن نجيب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس والمهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة انابيب البترول والمهندس ناجى كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والمحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول والمهندس أحمد عبد المطلب رئيس شركة بوتاجاسكو.

من جانبه أشاد محافظ سوهاج بالمشروعات الجديدة والرؤية الإيجابية لوزارة البترول فى تقديم حلول فاعلة وطويلة الأجل لتأمين منتج البوتاجاز بالمحافظة، وأن تأمين إمدادات الوقود بسوهاج نقطة حيوية فى خطة جذب الاستثمارات إليها ، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تسويق منتجات الزيوت والكيماويات التى تنتجها شركة مصر للبترول فى منافذ توزيع المحافظة بما يسهم فى زيادة حصتها السوقية وانتشار هذه المنتجات بين المواطنين .



3

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه الى شرح من رئيس شركة بتروجاس الذى أوضح أن مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز الجديد مقام على مساحة 6 أفدنة بطاقة تخزينية حوالى 6 الاف طن بما يعادل 600 ألف أسطوانة بوتاجاز، و يضم 4 مستودعات كروية لزيادة الطاقة التخزينية من البوتاجاز ، مضيفاً أن المشروع الجديد يعمل على تحويل منطقة سوهاج إلى منطقة إمداد للبوتاجاز بهدف تغطية احتياجات الوجه القبلى ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بكل من سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ليسهم ذلك فى تقليل عمليات نقل البوتاجاز بالسيارات الصهريجية وتخفيف الضغط على الطرق، وأضاف أن المستودعات الكروية التى تم الانتهاء منها يتم تغذيتها عبر شبكة خطوط نقل البوتاجاز من خط بكر - شقير - أسيوط ثم من خط أسيوط – سوهاج.

من جانبه أوضح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط أنابيب أسيوط - سوهاج بطول 117 كم وقطر 10 بوصة لنقل البوتاجاز لدعم الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية حيث يعد الخط الجديد وسيلة آمنة واقتصادية لنقل منتج البوتاجاز من معمل تكرير أسيوط الى سوهاج مباشرة بما يؤدى الى توفير فى تكاليف النقل والشحن بما قيمته 26 مليون جنيه سنوياً، وأشار الى الاستمرار فى تنفيذ برنامج عمل وزارة البترول للتوسع فى شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية وخاصة فى صعيد مصر.

4

وفى إطار استراتيجية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الزيادة فى حركة النقل على الطرق فى صعيد مصر شهد المهندس طارق الملا بدء تشغيل محطة خدمة وتموين السيارات بالوقود التابعة لشركة مصر للبترول والواقعة فى المدخل الشرقى لمدينة سوهاج بطريق سوهاج / أخميم والتى تم الانتهاء من تطويرها مؤخراً وتعد أول محطة يتم تسويق بنزين 95 بها لأول مرة فى مدينة سوهاج ، وأشار رئيس شركة مصر للبترول إلى أن تطوير المحطة قد ساهم فى زيادة السعة التخزينية للبنزين بأنواعه والسولار بإجمالى حوالى 128 ألف لتر وتحديث منظومة الخدمات المقدمة بالمحطة .