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وزير البترول فى سوهاج اليوم لافتتاح محطة وقود وخط الأنابيب الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:00 ص
وزير البترول فى سوهاج اليوم لافتتاح محطة وقود وخط الأنابيب الجديد المهندس طارق الملا وزير البترول


سوهاج محمود مقبول
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تستقبل محافظة سوهاج اليوم الأحد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى زيارة تفقدية يستقبله فيها الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير جولته بمحافظة سوهاج بإفتتاح محطة مصر للبترول بطريق "سوهاج أخميم"، ثم  التوجه إلى مقر شركة بتروجاس بالأحايوه شرق أخميم ومشاهدة عرض تقديمى من رئيس شركة الأنابيب عن السلامة والصحة المهنية ثم عرض تقديمى من رئيس شركة الأنابيب عن الخط الجديد وعرض تقديمى من رئيس شركة بتر وجاس عن تشغيل البوتاجاز، وبعدها يقوم الوزير بإفتتاح خط الانابيب الجديد الواصل بين مصنع التكرير بأسيوط ومصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج بعدها يقوم الوزير الوفد المرافق له بمغادرة المحافظة متوجها إلى محافظة أسيوط على متن طائرة شركة البترول.

 


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