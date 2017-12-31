وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة أئمة المسجد الجامع





كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة مسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2017م والذين جرى اختبارهم بديوان عام وزارة الأوقاف في الفترة من : 1 / 11 /2017م وحتى : 6 / 11 /2017م، وهم:

م الاسم المحافظة 1. محمد شعبان السيد حواش نجم الإسكندرية 2. عيد على خليفة حسن أسيوط 3. حسان محمد عبد القادر محمد الأقصر 4. حسن منصور محمد أحمد الأقصر 5. أحمد فوزي عبد العزيز الدماطي البحيرة 6. محمد محمد عبد العزيز الطيب البحيرة 7. على سامي على محمد ناصر البحيرة 8. الشحات محمود على البحيري البحيرة 9. أكرم عتريس توفيق محمد بني سويف 10. مصطفى فوزي ذكي محمد بني سويف 11. أحمد عبد العظيم مصطفى عبد السميع بني سويف 12. مصطفى محمد محمد أحمد بني سويف 13. عبد السلام حسن عبد الستار عبد الجليل بني سويف 14. حسن إبراهيم إبراهيم المغربي بور سعيد 15. عبد الكريم محمد محمد السيد السيسي الجيزة 16. أحمد صالح أحمد على الجيزة 17. السيد عوض عبد العظيم يوسف الدقهلية 18. أيمن عبد الخالق متولي عيسى الدقهلية 19. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط 20. الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد سوهاج 21. حاتم أحمد محمود إسماعيل سوهاج 22. جمعة حافظ عبد الحميد عبد السلام الشرقية 23. أحمد على أحمد محمد الشرقية 24. محمد عبد الفتاح محمد محمد عطية الشرقية 25. \ شريف محمود جمعة العجيل الغربية 26. مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش الغربية 27. محمود حامد محمد سعيد الغربية 28. فرج على فرج الأسود الغربية 29. ياسر زغلول حافظ حسين الفيوم 30. جمعة عبد المهدي حسين جمعة الفيوم 31. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم 32. عمر عبد الناصر يحي البشلاوي الفيوم 33. عاشور رمضان جمعة حميدة الفيوم 34. محمد الأمير عثمان جاد الكريم القاهرة 35. أحمد حامد حسن علي إسكندر القاهرة 36. محمد علي عبد العظيم محمود القاهرة 37. هاني شوقي غنيم عبد الغني القليوبية 38. أحمد رجب الششتاوي القليوبية 39. ياسر شعبان محمد خطاب كفر الشيخ 40. إبراهيم عبد المؤمن خليل كفر الشيخ 41. محمد البيلي فرج فرج كفر الشيخ 42. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ 43. عادل محمد برهامي يوسف الكفوري كفر الشيخ 44. محمد جلال محمد سليمان المنوفية 45. محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية 46. محمد مصطفى عبد الله تعيلب المنوفية 47. سمير فوزي عبد الله سلامة المنوفية 48. أحمد سمير علي علي المنوفية 49. محمد طه ناجي عبد السند المناعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، نتيجة مسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2017م والذين جرى اختبارهم بديوان عام وزارة الأوقاف في الفترة من : 1 / 11 /2017م وحتى : 6 / 11 /2017م ، وهم :