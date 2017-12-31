video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الجيوش الفرنسية تستقبل العام الجديد مع جنود بلادها فى مالى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:53 م
وزيرة الجيوش الفرنسية تستقبل العام الجديد مع جنود بلادها فى مالى الجيش الفرنسى


باماكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى الأحد، إلى مالى للاحتفال بالعام الجديد مع جنود عملية بارخان ضد المسلحين، وستلتقى قبل ذلك الرئيس المالى الذى تشارك بلاده فى القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقالت بارلى التى ستحتفل بحلول العام الجديد فى مكان أبقى سريا لأسباب أمنية "نذهب للقاء جنودنا لنتقاسم معهم لحظة من المودة"، وينتشر نحو 4000 جندى فرنسى فى إطار عملية بارخان.

وستناقش الوزيرة الفرنسية اولا فى باماكو مع الرئيس المالى ابراهيم بوبكر كيتا، مسألة تعزيز القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، المؤلفة من جنود آتين من خمسة من بلدان المنطقة (مالى وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) والتى سيبلغ عديدها 5000 عنصر بحلول منتصف 2018.

واضافت فى تصريح لبعض الصحفيين الذين يرافقونها "لدينا عدد من المسائل العملانية التى يتعين تسويتها" قبل أن يعقد فى 15 يناير، فى باريس اجتماع جديد بين أعضاء القوة المشتركة والبلدان المانحة.

وتابعت الوزيرة الفرنسية "يجب أن نخرج من اجتماع 15 يناير، بخارطة طريق بالغة الوضوح"، مشيرة إلى الجدول الزمنى للعمليات المقبلة فى الفصل الأول من 2018. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شبكات التواصل تستهدف المترجمين السابقين الأفغان بالجيش الفرنسى

وزيرة الجيوش الفرنسية: مبيعاتنا من الأسلحة ناتجة عن الأخطار فى العالم

وزيرة الجيوش الفرنسية: صواريخ كوريا الشمالية يمكنها الوصول إلى أوروبا

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة