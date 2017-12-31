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وزيرة التخطيط: ندعم الصناعات كثيفة التشغيل لخفض البطالة وتشجيع الصادرات

الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:00 ص
وزيرة التخطيط: ندعم الصناعات كثيفة التشغيل لخفض البطالة وتشجيع الصادرات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


مصطفى عبد التواب
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تسعى لدعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتشجيع الصادرات المصرية، والتركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد، مما يعزز المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى".

وأضافت هالة السعيد فى تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تستهدف المزيد من التراجع فى معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو، مشيرة إلى أن المؤشرات النهائية أوضحت انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالى 2018/17 ليصل إلى 11.9٪ مقارنةً بنحو 12.6٪ فى الربع الأول من العام المالى السابق، وهو أفضل معدل يتحقق منذ عام 2010/09.

كما أوضحت أن معدل البطالة قد انخفض بين الإناث ليبلغ 24.4٪ خلال الربع الأول من عام 2018/17 مقارنةً بنحو 25.9٪ فى الربع المماثل من العام السابق، كما انخفض بين الذكور ليبلغ 8.2٪ مقارنة بنحو 8.5٪ خلال الربع المناظر من العام السابق.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة قد بدأت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع الخطة السنوية الجديدة.


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