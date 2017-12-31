وزيرة التخطيط تستهل 2018 بزيارتها الثالثة للصعيد خلال ثلاثة أشهر

تستهل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نشاطها فى العام الجديد الذى يبدأ غدا الاثنين، بسلسلة من الزيارات الميدانية لمحافظتى سوهاج وقنا، فى جولة تستمر يومين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، تلتقى الدكتورة هالة السعيد، صباح غد الاثنين، الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، لمتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، كما يتضمن اللقاء تكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتعقد وزيرة التخطيط لقاء مع فريق برنامج البنك الدولى بمحافظة سوهاج، كما تزور على هامش الجولة عددا من المشروعات التنموية؛ إذ تتفقد مشروع الديابات لتسمين المواشى، ثم تتجه للمنطقة الصناعية فى "الكوثر"، وفى نهاية جولتها باليوم الأول تتفقد محطة الصرف الصحى بإحدى القرى الأولى بالرعاية.

وفى برنامج زيارتها يوم الثلاثاء، تزور الدكتورة هالة السعيد محافظة قنا، وتعقد عدة اجتماعات مع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، كما تتفقد مشروع تطوير عدد من المبانى غير المستغلة، التى سيُعاد استخدامها فى صناعة الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية، ومن المنتظر أن تُسهم فى تشغيل ألف شاب وفتاة من أبناء قنا.

وبحسب بيان الوزارة، تتفقد وزيرة التخطيط مشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة نقادة، وستضع حجر الأساس لإنشاء تكتل صناعى للصناعات الحرفية، وزيارة المنطقة الصناعية فى "كلاحين قفط"، ومشروع استكمال الصرف الصحى بمدينة قفط.

تأتى الزيارتان لمتابعة سير العمل بمشروعات تنمية الصعيد، والمشروعات الممولة بقرض البنك الدولى بمحافظتى سوهاج وقنا، المقرر البدء فيها خلال أيام، بينما يُذكر أن هذه الزيارة هى الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ بدأت زياراتها بالفيوم، بوابة الصعيد الشمالية، آخر سبتمبر الماضى، بعدها زارت محافظتى قنا والأقصر أواخر أكتوبر، وذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للصعيد، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجازها، ما يساعد فى وضع خطة العام المالى الجديد، التى تعكف الوزارة عليها فى الفترة الحالية عبر عدد من الاجتماعات المكثفة.