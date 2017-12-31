video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: حركة مثلية فى البرازيل تطلق دورى كرة قدم للمثليين

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:51 م
واشنطن بوست: حركة مثلية فى البرازيل تطلق دورى كرة قدم للمثليين دورى كرة قدم للمثليين فى البرازيل


كتب: محمد أبو النور
إضافة تعليق

سلطت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، الضوء على قيام حركة مثلية فى البرازيل، أعظم بلاد العالم فى رياضة كرة القدم، بإطلاق دورى كرة قدم مخصص للمثليين.

 

وأضافت الجريدة فى تقرير لها عن تلك الظاهرة، أن كرة القدم فى البرازيل كانت للرجال على مر العصور، لكنها هذه المرة أصبحا أيضا للمثليين جنسا.

 

وحكت الجريدة قصة غادر دوجلاس براجا الذى غادر منزله فى المناطق الريفية جنوب شرقى البرازيل عندما كان فى الثانية عشر من عمره، وانتقل إلى ريو دى جانيرو لمتابعة الحلم البرازيلى ويصبح لاعب كرة قدم محترف.

 

وقالت إنه كان يتدرب ما يصل إلى ثمانى ساعات فى اليوم، وكان عليه أن يتسرب من المدرسة الثانوية لتحقيق ذلك، وعندما كان فى السادسة عشر من عمره، أصبح محترفا ووقع على عقد للعب لصالح نادى بوتافوجو، وهو أحد فرق ريو الرئيسية فى الدورى البرازيلى الممتاز، ومعه سجل 18 هدفا.

 

وبعد ثلاث سنوات، بين العقود الرياضية التى وقعها، قضى براجا بعض الوقت بعيدا عن اللعبة، مع "صديقه الأول الذى كان يمارس معه الجنس".

 

وقال براجا ـ وفقا للجريدة ـ "عندما لعبت كرة القدم، لم أكن أعرف حقا أننى كنت مثلى الجنس، ولم أقبل ذلك ولم أقله حتى بينى وبين نفسى".

 

وسردت الجريدة "عندما اتصل به وكيله للحديث عن خيارات العقد الجديدة، قرر أنه الآن أصبح مثلى الجنس علنا، ولن يتمكن من العودة إلى كرة القدم الاحترافية كما كان الوضع".

 

وهنا جاءت الفكرة بإطلاق دورى كرة قدم مخصص للمثليين جنسيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرازيل تسجل أعلى إيراد لفيلم Wonder بالسوق الأجنبية

جول مورنينج.. صاروخ إيتو يمزق شباك البرازيل فى كأس القارات

شاهد.. كيف يحتفل نيمار بالكريسماس فى البرازيل مع صديقته برونا؟

البرازيل

كرة القدم فى البرازيل

كرة القدم

المثليين



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة