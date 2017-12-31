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نيابة حلوان تنهى تحقيقات حادث كنيسة مارمينا.. وترسلها لـ"أمن الدولة"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:02 م
نيابة حلوان تنهى تحقيقات حادث كنيسة مارمينا.. وترسلها لـ"أمن الدولة" كنيسة مارمينا بحلوان


كتب محمد عبد الرازق
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أرسلت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم بأشراف المستشار تامر العربى المحامى العام للنيابات حلوان ،ملف التحقيقات الخاصة بواقعتى الاعتداء على كنيسة مارمينا، ومقتل مواطنين امام محلهما بمنطقه اطلس بحلوان لنيابة امن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء لتباشر التحقيق فى القضية.

و كانت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد سليم رئيس النيابة كشفت  عن قيام المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى، باستقلال  دراجة بخارية وبحوزته بندقبة آلية أطلق من خلالها  150 طلقة نارية، أسفرت عن استشهاد أمين شرطة و9 من الأهالى، حيث تم العثور على 148 فارغا للطلقات، وطلقتان اخترقتا سيارة أحد المواطنين واستقرت بها.

وعقب إطلاق النيران ألقى الدراجة البخارية وترجل على قدميه، وواصل إطلاق النيران على المباني حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من مبادلته النار ولكن على قدميه، ولكنه استمر فى إطلاق الرصاص وتم القبض عليه، ونقل إلى مستشفى الإنتاج الحربي وإجراء جراحه لأستخراج الرصاص من جسده، ولم تستجوبه النيابة حتى الآن  بسبب وجوده فى غرفة العناية المركزة .

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