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الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:15 ص
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ننشر صور اقتحام الشرطة الأوكرانية لمكتب بريد يحتجز بداخله 11 رهينة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:44 ص
ننشر صور اقتحام الشرطة الأوكرانية لمكتب بريد يحتجز بداخله 11 رهينة اقتحام الشرطة الأوكرانية لموقع احتجاز رهائن


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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ننشر صور اقتحام الشرطة الأوكرانية لموقع احتجاز 11 رهينة ، أفادت تقارير إخبارية ، بأن الشخص المسلح الذى يحتجز رهائن داخل مكتب للبريد بأوكرانيا أفرج عن 5 أشخاص .

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلح يحتجز 11 شخصا داخل مكتب البريد فى مدينة " خاركيف " ثانى كبرى المدن الأوكرانية ، وأن المفاوضات معه أسفرت عن الإفراج عن خمسة أشخاص وهم 3 سيدات وطفلان .

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، أن محتجز الرهائن فى مدينة خاركوف شرق أوكرانيا فى مكتب بريد أوكرانيا التابع للحكومة هدفه السرقة.

وكانت قد قالت وكالة "نوفستى" أوكرانيا أن رجلا ملثما، قام باحتجاز 11 رهينة، فى مكتب بريد شرق أوكرانيا، حيث يمتلك قنابل جاهزة للاستخدام وتقوم الحكومة بتطويق المنطقة.

وكما ذكرت تقارير برافدا الأوكرانية، إلى أن رجال الشرطة، و20 سيارة شرطة دورية، ورجال الاطفاء، وسيارات الاسعاف، تطوق المكان بالكامل، بالإضافة إلى حظر حركة المرور فى المنطقة.

الشرطة الأوكرانية تدخل لموقع احتجاز الرهائن
الشرطة الأوكرانية تدخل لموقع احتجاز الرهائن

 

انتشار الشرطة الأوكرانية بمحيط موقع احتجاز الرهائن
انتشار الشرطة الأوكرانية بمحيط موقع احتجاز الرهائن

 

لحظة اقتحام الشرطة الأوكرانية لموقع احتجاز الرهائن
لحظة اقتحام الشرطة الأوكرانية لموقع احتجاز الرهائن

 


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الشرطة الأوكرانية

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

احتجاز 11 رهينة



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