ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركى





كتب أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" أسعار صرف العملات الأجنبية وفقا لمنشور الأسعار رقم 27 لسنة 2017 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من يوم 1 يناير وحتى 31 يناير.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان لها ظهر اليوم عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الاثنين أول يناير 2018 ولمدة شهر حتى 31/1/2018.

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك فى الحدود التى تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية فى ضوء حالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد.

كما يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول شـهر ديسمبر 2017 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/12/2017.