نقيب الصحفيين يدعو رؤساء النقابات المهنية لزيارة كنيسة مارمينا فى عيد الميلاد

نقيب الصحفيين يدعو رؤساء النقابات المهنية لزيارة كنيسة مارمينا فى عيد الميلادالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:30 ص
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيدعو بعضًا من نقباء النقابات المهنية لزيارة مجمعة يوم عيد الميلاد المجيد إلى كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان بعد الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدفها.
وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "رب ضارة نافعة إن المسجد قبل الكنيسة والكنيسة بعد المسجد، ليؤكد خطورة الموقف على المصريين جميعًا، ويؤكد ضرورة تكاتف المصريين.. فالمطلوب هدم الدولة المصرية ولابد أن نكون جميعًا واعين لهذا الفخ".
وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيدعو نقباء النقابات المهنية إلى مؤتمر الأسبوع المقبل بمقر نقابة الصحفيين لدعم الدولة المصرية والوقوف ضد الإرهاب.
إضافة تعليق
"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات
5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة