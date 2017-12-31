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نقيب الصحفيين يدعو رؤساء النقابات المهنية لزيارة كنيسة مارمينا فى عيد الميلاد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:30 ص
نقيب الصحفيين يدعو رؤساء النقابات المهنية لزيارة كنيسة مارمينا فى عيد الميلاد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين


كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيدعو بعضًا من نقباء النقابات المهنية لزيارة مجمعة يوم عيد الميلاد المجيد إلى كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان بعد الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدفها.

 

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "رب ضارة نافعة إن المسجد قبل الكنيسة والكنيسة بعد المسجد، ليؤكد خطورة الموقف على المصريين جميعًا، ويؤكد ضرورة تكاتف المصريين.. فالمطلوب هدم الدولة المصرية ولابد أن نكون جميعًا واعين لهذا الفخ".

 

وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيدعو نقباء النقابات المهنية إلى مؤتمر الأسبوع المقبل بمقر نقابة الصحفيين لدعم الدولة المصرية والوقوف ضد الإرهاب.


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