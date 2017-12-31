نائب شمال سيناء: الدولة خصصت إعانات شهرية لـ1940 من الأسر بالشيخ زويد





شمال سيناء ـ محمد حسين

قال إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، إنه تم الانتهاء من تحديد أسماء المستفيدين للإعانة من أسر الشيخ زويد ورفح، وتقرر صرف 800 جنيه شهريا لهم ابتداء من يناير القادم، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى خصصت إعانة شهرية لـ1940 من الأسر بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح "أبوشعيرة" لـ"اليوم السابع"، أن هذه المخصصات هى إعانة للأهالى فى مركز الشيخ زويد ورفح، نظرا للظروف الصعبة التى يتعرضون لها، لافتًا إلى أن المستفيدين هم ممن تم إجراء بحوث اجتماعية لهم تبين أحقيتهم لصرف هذه المبالغ نظرا لعدم وجود مصدر دخل، مضيفًا أنه جارى التجهيز لـ 3000 اسم آخر، يجرى عمل البحوث اللازمة لهم، لافتًا إلى أن ذلك يتم بمعرفة مديرية التضامن بشمال سيناء.

وفى سياق متصل قال عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، إنه تم بتضافر جهود الدولة مع اهالى الخير، الانتهاء من حفر 5 آبار مياه فى مدينة الشيخ زويد للأهالى، وهى استكمال لـ 22 بئرا سبق حفرها فى عموم مدينة الشيخ زويد.

وأضاف أبوشعيرة، أنه تم أيضا حصوله من وزارة الشباب والرياضة على موافقة بإنشاء ملعبين رياضيين فى مدينة الشيخ زويد فى مركز شباب المدينة ومركز شباب الكوثر، ومن وزارة الأوقاف على فرش لثلاث مساجد، وهى المسجد الكبير والكوثر ومصعب بن عمير وتقع جميعها فى مدينة الشيخ زويد، كما تم عن طريق وزارة الشباب والرياضة تسيير رحلة لعدد 50 شابا من مدينة الشيخ زويد لزيارة معالم جنوب سيناء مجانا.