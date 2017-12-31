موظفة بالشرقية فى دعوى خلع: "أخذ فلوسى وأخوه فتح عليا مطواة بعد علقة موت"





الشرقية - فتحية الديب

من داخل أروقة محكمة الأسرة بمدينة فاقوس بالشرقية، وقفت "س ال م" موظفة بقطاع حكومى بمدينة فاقوس، تبكى حالها بعد تغير زوجها فجأة بعد عامين من الزواج، وأصبح همه الحصول على مرتبها.

وتبين من أوراق الدعوى رقم 105 لسنة 2017 بندر أسرة فاقوس، التى أقامتها "س ال م" 26 سنة، لطلب الخلع من زوجها "ع م ح" 28 سنة، عامل بإحدى شركات التأمين، أن الزوج تعمد إهانة زوجته بشكل مستمر وتطور الأمر إلى قيام أسرته بالتدخل فى أمورهم الزوجية.

وتبين من أوراق الدعوى، أن الزوجة تزوجت بطيب خاطر من زوجها، وكان يحسن معاملتها، وبعد عامين والإنجاب منه، تغير فجأة وأصبح كل همه أخذ مرتبها بداية كل شهر، وأنها لم تمانع من أجل رغبتها فى العيش وتربية طفلها، والاستقرار الأسرى، ولكن بعد فترة تطرق الأمر إلى قيام والد زوجها وشقيق زوجها بالتدخل فى أمورهما الزوجية وخصوصيتهما، وعندما رفضت ذلك حدث بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها زوجها ووالده بالتعدى عليها بالضرب المبرح وتلقينها علقة موت، كما قام شقيق زوجها بفتح "مطواة" فى وجها لكى تتراجع عن قرارها فى ترك المنزل، لكنها غادرت المنزل، وقررت عدم العودة، ورفعت دعوى خلع لكى تهرب من حياة الجحيم بمنزل زوجها بعد تدخل أسرته فى حياتها الزوجية.