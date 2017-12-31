موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المالية تعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال يناير 2018 عند 16 جنيها





نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها إعلان المالية : تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال يناير 2018 عند 16 جنيها وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال يناير 2018 عند 16 جنيها

أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من يوم الإثنين أول يناير 2018 ولمدة شهر حتى 31/1/2018.

حزب الليكود الحاكم يصوت اليوم على ضم الضفة الغربية والقدس لدولة الاحتلال

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود الحاكم فى إسرائيل والذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصوت مساء اليوم الأحد على مشروع قرار بضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لإسرائيل الكبرى وقد لا يكون ملزمًا للحكومة.

أتلتيكو مدريد يشكر الجماهير المصرية بعد الفوز على الأهلى فى مباراة السلام

وجه نادى أتلتيكو مدريد الشكر للجماهير المصرية عقب مباراة الروخى بلانكوس مع الأهلى فى لقاء بعنوان "معا ضد الإرهاب" الذى أقيم على ملعب "برج العرب" وانتهى بفوز الفريق الإسبانى بنتيجة 3/2.

10 نصائح من الشرطة للفتيات لتجنب التحرش بالطريق أثناء احتفلات رأس السنة

يجد المتحرشون من الزحام والاحتفالات خاصة رأس السنة بيئة خصبة لممارسة جرائمهم، ووضعت الشرطة النسائية روشتة أمنية لتجنب التحرش، وهى:

ألو يا حكومة.. وزير الكهرباء يستقبل 205 SMS شكاوى على هاتفه الشخصى (صور)

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تلقى خلال شهر ونصف الشهر ما يقرب من 205 شكاوى من المواطنين عبر هاتفه المحمول، كلها تخص فواتير الاستهلاك الخاطئة والمشكلات الفنية فيما يخص الخدمة واستقرار التيار ببعض المناطق.

ناشطة إيرانية: التظاهرات فى طهران بداية حركة أكبر من انتفاضة 2009

رأت المحامية الإيرانية، شيرين عبادى، الحائزة جائزة نوبل للسلام، أن التظاهرات فى إيران ليست سوى بداية حركة كبيرة قد يفوق مداها احتجاجات 2009، جاء ذلك فى مقابلة أجرتها معها، الأحد، صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضواحى بلدة بالاده التابعة لمدينة كازرون بمحافظة فارس جنوب إيران.

الأرصاد: سقوط أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الإثنين، حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وحلايب وشلاتين.

نيابة حلوان تنهى تحقيقات حادث كنيسة مارمينا.. وترسلها لـ"أمن الدولة "

أرسلت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم بأشراف المستشار تامر العربى المحامى العام للنيابات حلوان ،ملف التحقيقات الخاصة بواقعتى الاعتداء على كنيسة مارمينا، ومقتل مواطنين امام محلهما بمنطقه اطلس بحلوان لنيابة امن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء لتباشر التحقيق فى القضية.

صحيفة إسبانية: مصر وجهة سياحية فريدة عالميا.. وحجم زائريها ارتفع 54.7 %

قالت صحيفة "تورينى" الإسبانية، إن مصر من أهم الوجهات السياحية المفضلة فى العالم، ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد السياح الدوليين الوافدين لمصر ارتفع بنسبة 54.7% بين يناير ونوفمبر الماضيين، وكان نمو السوق الإسبانية على نفس المستوى، بارتفاع قدره 55.9% فى الأشهر الـ11 الأولى من العام.

الصحة: إصابة 11 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الجيزة والاسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، إصابة 11 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الجيزة والإسماعيلية.

انقلب السحر على الساحر.. ناصر طلب صفاء فى بيت الطاعة القاضى خلعه وحبسه

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض طلب زوج لإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة، بعد ثبوت كذب ادعاءاته، وحبسه 6 شهور لتخلفه عن دفع المبالغ المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه.

سلطات المطار تمنع سائحة أمريكية من دخول البلاد تنفيذاً للمعاملة بالمثل

قامت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد بترحيل زوجة ضابط بالقوات الأمريكية فى بريطانيا، بعد منعها من دخول البلاد تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل حيث وصلت من اليونان بجواز خاص بدون تأشيرة دخول مسبقة للقيام بجولة سياحية بمصر.

60 مبدأ دستوريا للمحكمة الدستورية خلال عام 2017.. تعرف عليها

مع انتهاء عام 2017 وحلول عام 2018، تمكنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال 12 شهر، من وضع أكثر من 60 مبدأ دستوريا جديدا، حول القوانين المعروضة على المحكمة والمطعون بعدم دستورية، وذلك من خلال الأحكام التى أصدرتها .