مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تظاهرات إيران "اختبار" من الشعب للحكومة





الأمم المتحدة (أ ف ب)

وصفت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى الأحد، ما يجرى فى إيران بأنه "اختبار" من الشعب للسلطات، وذلك بعد 3 أيام من التظاهرات الاحتجاجية على الحكومة والأوضاع الاقتصادية.

وقالت نيكى هايلى فى بيان "الشعب الإيرانى المقموع منذ وقت طويل يرقع الآن صوته"، معربة عن أملها فى أن "تُحترم الحرية وحقوق الإنسان" فى هذا البلد.

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب علّق على التظاهرات فى تغريدة على موقع تويتر السبت، قال فيها إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، ثم كتب الأحد "تظاهرات كبرى فى إيران، الشعب فهم أخيرا كيف تُسرق ثرواته وتُهدر لتُنفَق على الإرهاب".

وأضافت هايلى "نرفع الأمانى والصلوات من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية فى كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخصوصا فى إيران".

والأحد، حذّرت طهران المتظاهرين المعارضين للحكومة بأنهم "سيدفعون الثمن"، وحجبت موقعى إنستجرام وتلجرام فى محاولة لتجنّب تنظيم تظاهرات جديدة.