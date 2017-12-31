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مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 فى هجوم مسلح جنوب تكريت

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:58 م
مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 فى هجوم مسلح جنوب تكريت القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة فى هجوم مسلح شنه تنظيم "داعش" الارهابى شمال غرب "قضاء بلد" جنوب تكريت .

وقال المصدر الأمنى الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن"مستشفى قضاء بلد استقبل ثلاثة قتلى و9 جرحى مدنيين سقطوا جراء هجوم لعناصر داعش عليهم فى قاطع الفرحاتية ".

وأضاف المصدر أن " هذا الحادث هو الثانى خلال أقل من 72 ساعة، حيث سبقه حادث مماثل أسفر عن قتل وجرح عدد من المدنيين".

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، مقتل قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "تنظيم داعش فقد أميره الجديد في حوض نفط خانة 90كم شمال شرق بعقوبة بعد قتله فى عملية نوعية لطيران الجيش"، موضحا أن الجهد الاستخباري كبد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح خلال الأشهر الماضية بسبب دقة المعلومات.

وأضاف المسئول العراقى أن القوات الأمنية المشتركة نجحت وعلى مدار الساعات الـ48 الماضية في تدمير ثلاثة مقرات لداعش فى منطقتى وادى ثلاب 85كم شمال شرق المحافظة ، وحاوى العظيم 90كم شمال المحافظة.

من جانبه أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدى اليوم الأحد، مقتل 5 انتحاريين وتفجير سيارة مفخخة جنوب شرق مدينة القائم العراقية.

وقال المحمدى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة من دوريات الصحراء التابعة لحشد حديثة والقوات الأمنية تمكنوا من القيام بعملية نوعية فى منطقة الظايع جنوب شرق القائم (على بعد 300 كم غرب الرمادي)، مضيفا أن القوة تمكنت من قتل خمسة انتحاريين وتفجير سيارة مفخخة وتدمير سيارة أخرى.


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