مقتل 17 عنصرا من تنظيم "داعش " جنوبى نينوى بالعراق





(أ ش أ)

أعلن قائد شرطة نينوى العراقية، العميد واثق الحمداني، أن قوة من سوات نينوى ومروحيات قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن قتلت 17 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى محافظة نينوى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن الحمدانى قوله "إنه خلال عملية أمنية نفذتها القوات بإشراف قائد عمليات نينوى تمكنت من قتل 5 من عناصر تنظيم داعش فى جزيرة ‏فى نهر دجلة فى منطقة البو سيف جنوبى الموصل".

وأضاف أن العديد من عناصر تنظيم "داعش" حاولوا الانسحاب من جزيرة البو سيف مستغلين الظلام، إلا أن قوات التحالف الدولى وعن طريق المروحيات الأمريكية الداعمة للعملية الأمنيةِ قضت على 12 عنصرا من التنظيم الإرهابي.