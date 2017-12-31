مقتل 17 عنصرا من تنظيم "داعش " جنوبى نينوى بالعراق

مقتل 17 عنصرا من تنظيم "داعش " جنوبى نينوى بالعراقالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن قائد شرطة نينوى العراقية، العميد واثق الحمداني، أن قوة من سوات نينوى ومروحيات قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن قتلت 17 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى محافظة نينوى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن الحمدانى قوله "إنه خلال عملية أمنية نفذتها القوات بإشراف قائد عمليات نينوى تمكنت من قتل 5 من عناصر تنظيم داعش فى جزيرة فى نهر دجلة فى منطقة البو سيف جنوبى الموصل".
وأضاف أن العديد من عناصر تنظيم "داعش" حاولوا الانسحاب من جزيرة البو سيف مستغلين الظلام، إلا أن قوات التحالف الدولى وعن طريق المروحيات الأمريكية الداعمة للعملية الأمنيةِ قضت على 12 عنصرا من التنظيم الإرهابي.
إضافة تعليق
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة
3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة