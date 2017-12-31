مقتل 11 عنصرا من "داعش" فى قصف جوى شمال محافظة ديالى العراقية

مقتل 11 عنصرا من "داعش" فى قصف جوى شمال محافظة ديالى العراقيةالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:13 م
تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأحد، مقتل 11 عنصرا من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، فى قصف جوى للقوات العراقية، استهدف وكر للتنظيم شمال شرق محافظة ديالى.
وقال العزاوى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن تعاون عمليات دجلة مع قوات الحشد الشعبى أثمر فى تحديد وكر مهم لتنظيم "داعش" فى منطقة "قاطع" شمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مبينا أن الوكر تم قصفه من قبل طيران الجيش العراقى ما أسفر عن مقتل 11 من مسلحى التنظيم.
وأضاف العزاوى أن تنظيم (داعش) تكبد خسائر بشرية فادحة فى الأشهر الماضية نتيجة قصف أوكاره ومضافاته فى مناطق عدة من ديالى.
إضافة تعليق
نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية
توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة