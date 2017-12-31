مقتل 11 عنصرا من "داعش" فى قصف جوى شمال محافظة ديالى العراقية





بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأحد، مقتل 11 عنصرا من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، فى قصف جوى للقوات العراقية، استهدف وكر للتنظيم شمال شرق محافظة ديالى.

وقال العزاوى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن تعاون عمليات دجلة مع قوات الحشد الشعبى أثمر فى تحديد وكر مهم لتنظيم "داعش" فى منطقة "قاطع" شمال قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مبينا أن الوكر تم قصفه من قبل طيران الجيش العراقى ما أسفر عن مقتل 11 من مسلحى التنظيم.

وأضاف العزاوى أن تنظيم (داعش) تكبد خسائر بشرية فادحة فى الأشهر الماضية نتيجة قصف أوكاره ومضافاته فى مناطق عدة من ديالى.