مقتل 11 جنديا تركيا وإصابة 7 أخرين فى هجوم على قاعدة عسكرية بإقليم كردستان

مقتل 11 جنديا تركيا وإصابة 7 أخرين فى هجوم على قاعدة عسكرية بإقليم كردستانالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:50 م
الجيش التركى
بغداد ( أ ش أ )
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أفادت مصادر عراقية اليوم الأحد، بمقتل 11 جنديا تركيا وإصابة 7 آخرين بجرح فى هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية تركية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان .
وقالت المصادر - فى تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية - " إن هجوماً استهدف القاعدة العسكرية التركية فى منطقة كانى ماسى الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان "، مشيرة إلى مقتل 11 جندياً تركياً وإصابة 7 آخرين بجروح متباينة، فضلاً عن تدمير دبابة تركية .
وأضافت المصادر أنه لم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لافتة إلى أن منفذى الهجوم وضعوا ملاحظة فى القاعدة العسكرية التركية كتب عليها (الانتقام لمخمور) ".
يذكر أنه يوجد فى إقليم كردستان عدة قواعد للجيش التركى تضم أكثر من 2000 جندى وآليات وأسلحة متنوعة.
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