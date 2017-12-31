مقتل شرطى و3 مدنيين على هامش المظاهرات المناهضة للرئيس كابيلا فى الكونغو





كينشاسا (أ ف ب)

قتل شرطى و3 مدنيين، الأحد فى كينشاسا، على هامش تظاهرات ضد بقاء الرئيس جوزف كابيلا فى الحكم حظرتها السلطات، بحسب تعداد للشرطة ولحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل بيارو-رومبو موانامبوتو للتلفزيون العام "قتل شابان فى رعية القديس الفونس فى ماتيتي" فى شرق كينشاسا فيما قتل شخص ثالث فى منطقة ماسينا، وأفاد بيان للحكومة، أن شرطيا قتل ايضا.