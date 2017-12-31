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مطار القاهرة يشهد انطلاق 229 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:40 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 229 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة مطار القاهرة الدولى


كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، انطلاق 229 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل أكثر من 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 102 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 

 


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