مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلاب المدارس الدولية

كتب محمد طنطاوى

في اطار احتفال الشركة بالعام الجديد، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة أهمية كبرى، حرصت مصر للطيران على استضافة عدد من طلاب بعض المدارس الدولية والأطفال بقرية SOS، حيث تم تنظيم جولة تعريفية لهم إلى العديد من منشآت الشركة أولها مقر الشركة حيث كان في استقبلهم الأستاذ صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وبدأت الجولة بزيارة متحف مصر للطيران بمقر الشركة الرئيسي واستمعوا لشرح تفصيلي عن تاريخ الشركة وأنشطتها وخدماتها المختلفة والمتنوعة.

بعدها توجه الأطفال أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان في استقبالهم الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس الأكاديمية والذي اصطحابهم في جولة داخل منشآت الأكاديمية ليطلعهم على أنشطتها التعليمية، كما شاهدوا عن قرب أجهزة الطيران التمثيلي والفصول الدراسية التي يتم اعدادها للطيارين والضيافة الجوية سواء العاملين بالشركة أو شركات الطيران الأخرى

وأخيرًا اختتم الأطفال جولتهم في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي زاروا خلالها هنجر 8000 وبعض ورش العمل بالشركة واستمعوا لشرح مفصل عن دور الذي تقوم به شركة مصر للطيران للصيانة وخدماتها المقدمة في مجال الصيانة والدعم الفني لشركات الطيران العربية والأجنبية وغيرها.

وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم لما شاهدوه خلال رحلتهم إلى الشركة كما حرصوا على التقاط العديد من الصور الجماعية والتذكارية مع قيادات ورؤساء الشركة وشركاتها التابعة داخل منشآت الشركة وبمقرها الرئيسي.