مصرع 10 أشخاص فى حادث مرورى بالمكسيك





مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وكالة الحماية المدنية الوطنية بالمكسيك، السبت، إن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران فى حادث مرورى على طريق بالساحل الجنوبى الغربى للبلاد بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.

وقال المركز الإعلامى للحماية المدنية إن الحادث وقع فى وقت متأخر يوم الجمعة عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية فى ولاية جيريرو.

وأوضح المركز أنه لا يعرف ما إذا كان هناك أجانب بين الضحايا. وقالت وكالة الحماية المدنية فى جيريرو إن طفلين قتلا فى الحادث وتراوحت أعمار الآخرين ما بين 26 إلى 76 عاما.

والطريق السريع الممتد على ساحل المحيط الهادى أكثر ازدحاما من المعتاد فى نهاية العام إذ يتدفق السائحون على السواحل لقضاء العطلات.