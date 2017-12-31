مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا

مصرع طفل صدمته سيارة بالمنياالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:25 م
جثة
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
استقبلت مستشفى بنى مزار بمحافظة المنيا طفل جثة هامدة صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بمصرع عادل مشهور محمد 6 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تحرر محضر بالواقعة، وتم نقله إلى المستشفى العام.
إضافة تعليق
نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية
توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة