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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:27 م
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مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:25 م
مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا جثة


المنيا- حسن عبد الغفار
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استقبلت مستشفى بنى مزار بمحافظة المنيا طفل جثة هامدة صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى.
 
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بمصرع عادل مشهور محمد  6 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تحرر محضر بالواقعة، وتم نقله إلى المستشفى العام.
 

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