مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو تشت بقنا

اللواء علاء العياط مدير امن قنا
قنا- وائل محمد
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لقي شاب مصرعة متأثرآ بإصابتة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.
تلقي اللواء علاء العياط، مدير امن قنا، إخطاراً يفيد مصرع شاب نتيجة مشاجرة بين عائلة السوايح وعائلة الحرفه بقرية عزبة السايح بمركز ابوتشت وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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